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Сегодня, 20:50

Куликов: «Если хоккеист был психологически слабым, он мог завершить карьеру после работы с Назаровым»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Экс-нападающий «Нефтехимика» Павел Куликов прокомментировал работу под руководством тренера Андрея Назарова.

«До этого были тренеры советской закалки, и спокойно относились ко многим вещам, а Назаров мог прилично накидать. Если хоккеист был психологически слабым, то вообще мог завершить карьеру после работы с Назаровым! Назаров одним высказыванием мог завести команду, особенно молодых игроков. Он давал отличную мотивацию. Все-таки он провел много лет в НХЛ, многое видел», — приводит слова Куликова Metaratings.

Назаров возглавлял «Нефтехимик» с 2016 по 2018 годы. Последним местом работы 49-летнего специалиста был «Сочи», который он покинул в прошлом году.

Источник: Metaratings
Павел Куликов
Хоккей
КХЛ
Андрей Назаров
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