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КХЛ

Сегодня, 19:39

«Ак Барс» победил «Кульнуль» и вышел в лидеры «Востока»

Руслан Минаев
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«Ак Барс» в гостях победил «Куньлунь» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 5:1.

В составе казанского клуба забивали Александр Радулов, Илья Сафонов, Дмитрий Воронков, Кирилл Семенов и Кирилл Петров. У хозяев шайба на счету Германа Точилкина.

«Ак Барс» набрал 77 очков и возглавил турнирную таблицу Восточной конференции. «Куньлунь» — с 45 очками на 10-й строчке «Запада».

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Куньлунь» (Пекин) — «Ак Барс» (Казань) — 1:5 (0:3, 1:1, 0:1)

Голы: Радулов — 21 (бол., Войнов, Шипачев), 8:44 — 0:1. Сафонов — 14 (Воронков, Радулов), 10:06 — 0:2. Воронков — 13 (бол., Токранов), 15:44 — 0:3. Семенов — 11 (Лямкин, Галиев), 28:36 — 0:4. Точилкин — 4, 37:30 — 1:4. Петров — 10 (Воронков, Токранов), 42:35 — 1:5.

Вратари: Джурасик (Сунь Цзэхао, 46:07) — Билялов.

Штраф: 8 — 6.

Броски: 17 (8+6+3) — 48 (13+16+19).

Судьи: Оскирко, Соин.

5 февраля. Мытищи. Арена Мытищи. 2151 зритель.

КХЛ
ХК Ак Барс
ХК Куньлунь Ред Стар
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