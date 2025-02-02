«Ак Барс» на выезде переиграл «Куньлунь»

«Ак Барс» в гостях обыграл «Куньлунь» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 6:3.

У гостей 3 (1+2) очка набрал Дмитрий Яшкин, по голу забили Артемий Князев, Артем Галимов, Кирилл Семенов, Егор Коршков и Никита Дыняк. У хозяев дубль оформил Тайлер Граовац, также шайбу забросил Люк Локхарт.

«Ак Барс» набрал 68 очков и занимает 3-е место в таблице Восточной конференции. «Куньлунь» с 48 очками — на 9-й строчке «Запада».

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«Куньлунь РС» (Пекин) — «Ак Барс» (Казань) — 3:6 (1:1, 1:2, 1:3)

Голы: Граовац — 11 (Хальбгевакс, Кленденинг), 0:33 — 1:0. Князев — 2 (Пустозеров, Кошелев), 12:04 — 1:1. Галимов — 24 (бол., Яшкин), 29:41 — 1:2. Граовац — 12 (Лихачев, Маккошен), 30:19 — 2:2. Семенов — 14 (Яшкин, Терехов), 33:39 — 2:3. Коршков — 7 (Мифтахов), 44:27 — 2:4. Яшкин — 26 (Семенов, Фальковский), 52:27 — 2:5. Дыняк — 4 (мен., п.в., Кателевский, Лямкин), 59:26 — 2:6. Кленденинг — 6 (бол., Дрозг, Локхарт), 59:54 — 3:6.

Вратари: Рибар (59:13 — 59:26) — Мифтахов.

Штраф: 13 — 4.

Броски: 30 (8+11+11) — 43 (13+16+14).

Судьи: Беляев, Шувалов.

2 февраля. Мытищи. Арена Мытищи. 4567 зрителей.