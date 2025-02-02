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Сегодня, 15:30

«Куньлунь» — «Ак Барс»: смотреть онлайн-трансляцию матча КХЛ

«Куньлунь» и «Ак Барс» сыграют в регулярном чемпионате КХЛ
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото ХК «Куньлунь», Telegram
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«Куньлунь» и «Ак Барс» встретятся в FONBET чемпионате КХЛ в воскресенье, 2 февраля. Стартовое вбрасывание на «Арене Балашиха» — в 17.00 по московскому времени.

Прямая трансляция встречи пройдет на онлайн-платформе «Кинопоиск», канале «КХЛ Prime» и официальном сайте лиги. Для жителей Казани матч также покажут на местном телеканале «ТНВ-Татарстан».

Ключевые события и результат игры «Куньлунь» — «Ак Барс» можно отслеживать в матч-центре сайта «СЭ».

В регулярном чемпионате КХЛ-2024/25 «Куньлунь» провел 50 матчей и набрал 48 очков, предыдущим соперником базирующегося в Подмосковье китайского клуба был «Сочи» (2:4). У «Ак Барса» — 49 игр и 66 очков, казанцы в пятницу обыграли «Ладу» (3:1).

КХЛ
ХК Ак Барс
ХК Куньлунь Ред Стар
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