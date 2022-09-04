«Амур» в гостях победил «Куньлунь», Аликин сделал первый «сухарь» в сезоне

4 сентября, 19:18
«Амур» в гостях победил «Куньлунь» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Хабаровчане выиграли со счетом 2:0.
Автором победной шайбы в первом периоде стал нападающий Владислав Калетник.
Ворота «Амура» в этой встрече защищал голкипер Евгений Аликин.
В концовке встречи пустые ворота «Куньлуня» поразил нападающий Александр Шаров.
Хоккей
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Куньлунь» (Пекин) — «Амур» (Хабаровск) — 0:2 (0:1, 0:0, 0:1)
Голы: Калетник — 1 (Балдаев, Педан), 1:46 — 0:1. Шаров — 1 (п.в.), 59:19 — 0:2.
Вратари: Смит (59:15 — 59:19, 59:32) — Аликин.
Штраф: 12 — 4.
Броски: 33 (7+17+9) — 23 (8+6+9).
Судьи: Кулаков, Шувалов.
4 сентября. Мытищи. Арена Мытищи.