«Амур» победил «Куньлунь» и прервал серию из 4 поражений

«Амур» в гостях победил «Куньлунь» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 2:0.

Шайбы забросили Артур Гиздатуллин и Кирилл Капустин.

«Амур» (9-е место «Востока») прервал серию из 4 поражений, набрав 11 очков. «Куньлунь» с 12 очками — на 7-м месте «Запада».

«Амур» в следующем матче отправится в гости к «Ак Барсу» 1 октября. «Куньлунь» дома встретится с «Авангардом» 1-го числа.

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«Куньлунь РС» (Пекин) — «Амур» (Хабаровск) — 0:2 (0:1, 0:1, 0:0)

Голы: Гиздатуллин — 4 (Хохлачев), 12:38 — 0:1. Капустин — 2 (Рылов, Коршков), 24:32 — 0:2.

Вратари: Смит (59:05) — Калниньш.

Штраф: 6 — 4.

Броски: 35 (18+7+10) — 40 (20+12+8).

Судьи: Метальников, Фатеев.

29 сентября. Мытищи. Арена Мытищи.