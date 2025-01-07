«Куньлунь» и «Амур» проведут матч в чемпионате КХЛ 7 января

«Куньлунь» и «Амур» проведут матч в FONBET чемпионате КХЛ во вторник, 7 января. Игра на «Арене Мытищи» начнется в 17.00 по московскому времени.

Трансляцию матча в Подмосковье проведут онлайн-платформа «Кинопоиск» и официальный сайт КХЛ.

Следить за ключевыми событиями и результатом игры «Куньлунь» — «Амур» можно в матч-центре сайта «СЭ».

В регулярном чемпионате КХЛ-2024/25 «Куньлунь» в 41 матче набрал 38 очков, предыдущим соперником базирующегося в Мытищах китайского клуба был подмосковный «Витязь» (3:2 ОТ). У «Амура» — 23 очка в 42 играх, в воскресенье хабаровчане уступили обладателю Кубка Гагарина «Металлургу» (2:3).