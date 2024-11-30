«Куньлунь» арендовал форварда «Локомотива» Лихачева

«Куньлунь» взял в аренду нападающего «Локомотива» Ярослава Лихачева, сообщает пресс-служба КХЛ. Ранее об этом стало известно «СЭ».

Лихачев является воспитанником «Локомотива». В нынешнем сезоне FONBET Чемпионата КХЛ 23-летний фовард провел 14 матчей за ярославскую команду, отметившись одной результативной передачей.

В сезоне-2022/23 хоккеист также выступал на правах аренды за «Амур».

После 32 матчей «Куньлунь» располагается на 10-й позиции в турнирной таблице Западной конференции КХЛ с 27 очками.