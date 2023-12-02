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Сегодня, 19:45

«Куньлунь» обыграл «Автомобилист» в КХЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Куньлунь» дома одержал победу над «Автомобилистом» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 5:2.

Победу хозяевам принесли шайбы Тайлера Вона, Остина Вона, Паркера Фу, Колина Кэмпбелла и Джека Родуолда. Кайл Вуд отметился двумя голевыми передачами.

За екатеринбуржцев отличились Илья Овчинников и Александр Севостьянов.

«Куньлунь» (33 очка) после 40 матчей поднялся на девятое место в Западной конференции КХЛ. «Автомобилист» (42) идет седьмым на «Востоке» после 39 игр.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Куньлунь РС» (Пекин) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 5:2 (2:0, 1:1, 2:1)

Голы: Вонг — 5 (Локхарт, Вуд), 13:36 — 1:0. Вон — 2 (Вуд, Граовац), 14:43 — 2:0. П. Фу — 5 (Спроул, Кэмпбелл), 29:05 — 3:0. Овчинников — 1, 31:10 — 3:1. Севостьянов — 3, 42:17 — 3:2. Кэмпбелл — 4, 54:40 — 4:2. Родуолд — 5 (Йип, С. Фу), 56:42 — 5:2.

Вратари: Джурасик — Аликин (Галкин, 29:05).

Штраф: 6 — 6.

Броски: 36 (12+9+15) — 44 (13+15+16).

Судьи: Акузовский, Метальников.

2 декабря. Мытищи. Арена Мытищи. 1025 зрителей.

Источник: Таблица КХЛ
Хоккей
КХЛ
ХК Автомобилист
ХК Куньлунь Ред Стар
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