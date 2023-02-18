Сегодня, 19:22
«Барыс» в овертайме обыграл «Куньлунь» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 2:1.
В составе команды из Астаны шайбу забросил Линден Вей. За китайский клуб отметился Джек Родуолд.
Победу «Барысу» принес гол Никиты Михайлиса в овертайме.
«Куньлунь» занимает 10-е место в турнирной таблице Западной конференции (49 очков). «Барыс» находится на 11-й строчке «Востока» (61).
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«Куньлунь» (Пекин) — «Барыс» (Астана) — 1:2 ОТ (0:0, 0:1, 1:0, 0:1)
Голы: Вей — 18 (Ножье, Шевченко), 32:49 — 0:1. Родуолд — 11 (Фрэм), 56:18 — 1:1. Михайлис — 14 (бол., Вей, Бракко), 61:32 — 1:2.
Вратари: Джурасик — Бояркин.
Штраф: 12 — 4.
Броски: 23 (10+9+4+0) — 37 (10+15+10+2).
Судьи: Бирин, Овчинников.
18 февраля. Мытищи. Арена Мытищи.