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Сегодня, 16:00

«Куньлунь» — «Барыс»: прямая трансляция матча КХЛ

Видеотрансляция матча ФОНБЕТ чемпионата КХЛ «Куньлунь» — «Барыс» начнется в 16.50 мск
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Хоккеисты «Барыса».
Фото ХК «Барыс»
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22 октября «Куньлунь» в городе Мытищи сыграет против казахстанского «Барыса» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ. Воскресная встреча пройдет на «Арене Мытищи». Начало — в 17.00 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию противостояния «Куньлунь» — «Барыс» можно будет в онлайн-сервисе «Кинопоиск», а также с помощью официального сайта КХЛ. Начало — в 16.50 мск.

Следите за ключевыми событиями матча КХЛ «Куньлунь» — «Барыс» в матч-центре на сайте «СЭ».

«Куньлунь» с 16 очками занимает десятое место в турнирной таблице Западной конференции регулярного чемпионата КХЛ. «Барыс» с 18 баллами располагается на 11-й строчке Востока.

КХЛ: новости и обзоры матчей, статистика игроков и интервью тренеров, календарь и турнирные таблицы в актуальном виде.

Хоккей
КХЛ
ХК Барыс
ХК Куньлунь Ред Стар
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