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«Куньлунь» — «Барыс»: смотреть онлайн-трансляцию матча КХЛ

«Куньлунь» и «Барыс» встретятся в КХЛ 19 декабря
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото ХК «Барыс», Telegram
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«Куньлунь» и «Барыс» сыграют в FONBET чемпионате КХЛ в четверг, 19 декабря. Матч начнется в 19.30 по московскому времени и пройдет на «Арене Мытищи».

В прямом эфире игру КХЛ покажут онлайн-платформа «Кинопоиск», канал «КХЛ» и официальный сайт лиги. В Казахстане смотреть трансляции матчей лиги можно на канале «Qazsport».

Ключевые события и результат игры «Куньлунь» — «Барыс» отслеживайте в матч-центре «СЭ».

«Куньлунь» и «Барыс» в регулярном чемпионате-2024/25 провели по 37 игр. В предыдущем матче китайский клуб, базирующийся в Мытищах, уступил ЦСКА (2:3). Астанинцы в среду победили московское «Динамо» (2:0) и прервали серию из восьми проигранных матчей подряд.

КХЛ
ХК Барыс
ХК Куньлунь Ред Стар
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