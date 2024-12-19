«Куньлунь» и «Барыс» сыграют в FONBET чемпионате КХЛ в четверг, 19 декабря. Матч начнется в 19.30 по московскому времени и пройдет на «Арене Мытищи».

В прямом эфире игру КХЛ покажут онлайн-платформа «Кинопоиск», канал «КХЛ» и официальный сайт лиги. В Казахстане смотреть трансляции матчей лиги можно на канале «Qazsport».

Ключевые события и результат игры «Куньлунь» — «Барыс» отслеживайте в матч-центре «СЭ».

«Куньлунь» и «Барыс» в регулярном чемпионате-2024/25 провели по 37 игр. В предыдущем матче китайский клуб, базирующийся в Мытищах, уступил ЦСКА (2:3). Астанинцы в среду победили московское «Динамо» (2:0) и прервали серию из восьми проигранных матчей подряд.