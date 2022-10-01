18-летний Перевалов принес «Куньлуню» победу по буллитам над ЦСКА. Команда проигрывала по ходу матча со счетом 1:4

«Куньлунь» принимал ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ. Китайский клуб уступал по ходу встречи со счетом 1:4, но сумел перевсти матч в овертайм.

Дубль в составе «Куньлуня» сделал 18-летний нападающий Александр Перевалов, который был арендован у «Локомотива». Также голы в активе нападающих Бретта Поллока и Девина Броссо.

У ЦСКА отличились нападающие Сергей Плотников, Владислав Каменев, Прохор Полтапов и защитник Даррен Дитц.

Исход игры решался в серии буллитов, где решающий бросок оказался вновь на счету 18-летнего Перевалова.

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«Куньлунь» (Пекин) — ЦСКА (Москва) — 5:4 Б (0:1, 1:3, 3:0, 0:0, 1:0)

Голы: Плотников — 5, 19:35 — 0:1. Каменев — 2 (Окулов, Соркин), 22:53 — 0:2. Поллок — 1 (Челиос, Лесли), 28:57 — 1:2. Полтапов — 2 (Юртайкин, Провольнев), 29:19 — 1:3. Дитц — 1 (бол., Соркин, Окулов), 37:38 — 1:4. Броссо — 1 (Йип, Фу), 45:39 — 2:4. Перевалов — 1 (Шульц), 55:30 — 3:4. Перевалов — 2 (Фу), 59:01 — 4:4.

Победный буллит: Перевалов.

Вратари: Джурасик — Рейдеборн.

Штраф: 8 — 4.

Броски: 28 (13+5+10+0) — 41 (10+21+4+6).

Судьи: Беляев, Васильев.

1 октября. Мытищи. Арена Мытищи. 1551 зритель