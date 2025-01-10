Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

FONBET Чемпионат КХЛ. Новости

Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 21:36

«Куньлунь» нанес ЦСКА четвертое поражение подряд

Telegram Дзен

«Куньлунь» в домашнем матче FONBET чемпионата КХЛ победил ЦСКА — 3:0.

Дублем в составе хозяев отметился Спенсер Фу. Китайская команда забросила по шайбе в каждом из периодов и одержала шестую победу подряд, установив новый клубный рекорд.

Армейцы потерпели четвертое поражение кряду.

«Куньлунь» (42 очка) занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции, ЦСКА (57) — на третьей строчке «Запада».

FONBET КХЛ

Регулярный чемпионат

«Куньлунь РС» (Пекин) — ЦСКА — 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)

Голы: С. Фу — 13 (П. Фу), 11:56 — 1:0. С. Фу — 14 (П. Фу, Паутов), 23:20 — 2:0. Граовац — 10 (п.в., Шаров), 59:04 — 3:0.

Вратари: Рибар — Просветов (57:52 — 59:04).

Штраф: 6 — 4.

Броски: 15 (6+8+1) — 37 (13+13+11).

Судьи: Метальников, Шувалов.

10 января. Мытищи. Арена Мытищи.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2024-2025/?type=division
62
КХЛ
ХК Куньлунь Ред Стар
ХК ЦСКА (Москва)
Читайте также
UFC 311 под угрозой срыва из-за пожаров в Лос-Анджелесе
Умерла народная артистка РФ Евгения Добровольская
СКА растоптан «Спартаком», так больно Ротенбергу еще не делали, сотая победа Профессора. Что произошло в КХЛ 8 января
Бывший партнер Овечкина и Гретцки прокомментировал погоню за рекордом канадца
Соглашение между РФ и Белоруссией о признании виз вступит в силу 11 января
В Казани девушка погибла при катании на привязанном к авто тюбинге
Сегодня
Вчера
Неделя