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«Куньлунь» — ЦСКА: смотреть трансляцию матча КХЛ онлайн

«Куньлунь» и ЦСКА будут играть в чемпионате КХЛ 10 января
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото ХК «Куньлунь», Telegram
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«Куньлунь» и ЦСКА проведут матч в FONBET чемпионате КХЛ в пятницу, 10 января. Игра пройдет на «Арене Мытищи», стартовое вбрасывание — в 19.30 по московскому времени.

В прямом эфире матч в Подмосковье покажут онлайн-платформа «Кинопоиск» и официальный сайт КХЛ.

Ключевые события и результат игры «Куньлунь» — ЦСКА изучайте в матч-центре нашего сайта.

В регулярном чемпионате КХЛ-2024/25 «Куньлунь» провел 42 матча и набрал 40 очков, во вторник базирующийся в Мытищах китайский клуб обыграл «Амур» (2:0) и продлил свою победную серию до пяти матчей. У ЦСКА — 57 очков в 42 матчах, в предыдущем матче армейцы уступили минскому «Динамо» (0:2).

КХЛ
ХК Куньлунь Ред Стар
ХК ЦСКА (Москва)
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