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Сегодня, 18:15

«Куньлунь» — ЦСКА: смотреть трансляцию матча КХЛ онлайн

«Куньлунь» и ЦСКА встретятся в матче регулярного чемпионата КХЛ
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Защитник ЦСКА Дмитрий Саморуков.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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«Куньлунь» примет ЦСКА в матче FONBET чемпионата КХЛ в пятницу, 25 октября. Игра пройдет на «Арене Мытищи», стартовое вбрасывание состоится в 19.30 по московскому времени.

В прямом эфире матч покажет онлайн-платформа «Кинопоиск», трансляция начнется за 15 минут до игры и доступна при наличии подписки на ресурс.

Основные события игры «Куньлунь» — ЦСКА можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

Обе команды провели по 19 матчей в регулярном чемпионате КХЛ сезона-2024/25. «Куньлунь» с 13 очками замыкает таблицу Западной конференции, а ЦСКА заработал 23 очка.

В предыдущих играх «Куньлунь» уступил СКА со счетом 0:8, а ЦСКА победил «Амур» — 7:0.

Матч «Куньлунь» — ЦСКА смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс.

Хоккей
КХЛ
ХК Куньлунь Ред Стар
ХК ЦСКА (Москва)

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