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КХЛ

Сегодня, 21:52

Три очка Скоренова помогли «Динамо» победить «Куньлунь»

Иван Шитик
Корреспондент
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«Динамо» победило «Куньлунь» со счетом 5:1 в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Белорусский нападающий бело-голубых Александр Скоренов набрал 3 (1+2) очка, еще один белорусский игрок Владислав Кодола — 2 (1+1) очка.

Также голами в составе москвичей отметились Павел Кудрявец и Якоб Лилья (дважды).

В составе «Куньлуня» единственный гол на счету форварда Брэндона Йипа, который открыл счет в этом матче на 27-й секунде первого периода.

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«Куньлунь» (Пекин) — «Динамо» (Москва) — 1:5 (1:1, 0:1, 0:3)

Голы: Йип — 17 (Лесли, Спроул), 0:27 — 1:0. Кодола — 4 (Джиошвили, Каблуков), 8:31 — 1:1. Лилья — 6 (бол., Скоренов, Рашевский), 31:12 — 1:2. Кудрявцев — 3, 44:46 — 1:3. Лилья — 7 (Скоренов, Кодола), 47:06 — 1:4. Скоренов — 3 (бол., Менелл), 52:16 — 1:5.

Вратари: Смит — К.Л. Волков.

Штраф: 16 — 6.

Броски: 25 (7+8+10) — 33 (13+8+12).

Судьи: Гашилов, Сидоренко.

2 декабря. Мытищи. Арена Мытищи.

ХК Динамо (Москва)
ХК Куньлунь Ред Стар
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