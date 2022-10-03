«Динамо» в овертайме вырвало победу у «Куньлуня»

«Динамо» в овертайме вырвало победу у «Куньлуня» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 3:2.

Победную шайбу забросил нападающий Дмитрий Рашевский, который реализовал буллит. Причем бело-голубые получили право на штрафной бросок, играя в меньшинстве.

В составе «Динамо» голами также отметились защитник Андрей Миронов и нападающий Джордан Уил.

У «Куньлуня» забивали нападающий Брэндон Йип и защитник Кайл Вуд.

Московское «Динамо» по-прежнему не проигрывает «Куньлуню» (13-0 за всю историю).

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«Куньлунь» (Пекин) — «Динамо» (Москва) — 2:3 ОТ (0:0, 0:0, 2:2, 0:1)

Голы: Миронов — 2 (О`Делл, Уил), 44:39 — 0:1. Йип — 2 (бол., Фу, Лесли), 54:00 — 1:1. Уил — 2 (Миронов, О`Делл), 54:49 — 1:2. Вуд — 3 (Лесли, Фу), 58:03 — 2:2. Рашевский — 7 (буллит), 64:59 — 2:3.

Вратари: Джурасик — К.Л. Волков.

Штраф: 4 — 16.

Броски: 24 (6+5+11+2) — 43 (18+14+8+3).

Судьи: Наумов, Щенев.

3 октября. Мытищи. Арена Мытищи. 597 зрителей