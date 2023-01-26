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Сегодня, 21:22

Минское «Динамо» в гостях разгромило «Куньлунь»

Виталий Косик
Корреспондент
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Минское «Динамо» разгромило «Куньлунь» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ — 5:1.

В составе «Динамо» отличились нападающие Виталий Пинчук, Игорь Мартынов, Даниил Сотишвили, Ник Меркли и Седрик Пакетт.

За «Куньлунь» забросил нападающий Девин Броссо.

Минская команда занимает 8-е место в турнирной таблице «Запада», набрав 56 очков за 56 матчей.

«Куньлунь» располагается на 10-й строчке с 43 баллами за 56 встреч.

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«Куньлунь» (Пекин) — «Динамо Мн» (Минск) — 1:5 (0:1, 0:2, 1:2)

Голы: Пинчук — 8 (Лалонд, Сапего), 5:44 — 0:1. Мартынов — 6 (мен.), 35:34 — 0:2. Сотишвили — 1 (Меркли, Пинчук), 38:11 — 0:3. Меркли — 14 (бол., Сапего), 49:46 — 0:4. Пакетт — 12 (Козун, Спунер), 53:09 — 0:5. Броссо — 12 (Челиос), 59:51 — 1:5.

Вратари: Смит (Сунь Цзэхао, 53:09) — Шостак.

Штраф: 11 — 11.

Броски: 30 (11+10+9) — 42 (15+13+14).

Судьи: Кочетов, Фатеев.

26 января. Мытищи. Арена Мытищи. 473 зрителя.

Хоккей
КХЛ
ХК Динамо (Минск)
ХК Куньлунь Ред Стар
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