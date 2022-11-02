Шайба Мартынова на последней секунде принесла минскому «Динамо» победу над «Куньлунем». Минчане отыгрались с 0:2

Минское «Динамо» на выезде обыграло «Куньлунь», отыгравшись с 0:2

Минское «Динамо» на выезде обыграло «Куньлунь» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 3:2.

В составе минчан шайбы на счету Джозефа Душака, Вадима Мороза и Игоря Мартынова.

У пекинского клуба забивали Зак Лесли и Паркер Фу.

«Динамо» занимает 8-е место в Западной конференции с 26 очками. У «Куньлуня» 10-я строчка и 21 очко.

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«Куньлунь» (Пекин) — «Динамо Мн» (Минск) — 2:3 (2:2, 0:0, 0:1)

Голы: Лесли — 5 (бол., Йип), 3:01 — 1:0. Фу — 7 (бол., Лесли, Родуолд), 10:02 — 2:0. Душак — 2 (Варфоломеев, Мосалев), 13:08 — 2:1. Мороз — 1 (Пакетт, Спунер), 18:37 — 2:2. Мартынов — 3 (мен.), 59:59 — 2:3.

Вратари: Смит — Колосов.

Штраф: 10 — 8.

Броски: 21 (9+3+9) — 47 (21+15+11).

Судьи: Лаврентьев, Мочалов.

2 ноября. Мытищи. Арена Мытищи.