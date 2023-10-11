В следующем матче «Куньлунь» сыграет дома с «Нефтехимиком». Минчане встретятся со СКА.
Хоккей
Сегодня, 21:49
Минское «Динамо» разгромило «Куньлунь» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ — 4:0.
У победителей отличились Джемел Смит, Вадим Мороз, Сэм Энас и Вячеслав Основин.
Минское «Динамо» занимает 6-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 18 очков. «Куньлунь» расположился на 10-й строчке на «Западе», имея в активе 13 очков.
В следующем матче «Куньлунь» сыграет дома с «Нефтехимиком». Минчане встретятся со СКА.
Хоккей
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Куньлунь РС» (Пекин) — «Динамо Мн» (Минск) — 0:4 (0:2, 0:2, 0:0)
Голы: Смит — 4 (Хэмилтон), 1:32 — 0:1. Мороз — 4 (Горбунов, Основин), 3:32 — 0:2. Энас — 5 (бол., Меркли, Керран), 34:35 — 0:3. Основин — 1 (Мороз), 39:15 — 0:4.
Вратари: Смит — Колосов.
Штраф: 15 — 7.
Броски: 21 (5+6+10) — 40 (11+16+13).
Судьи: Лаврентьев, Мочалов.
11 октября. Мытищи. Арена Мытищи.