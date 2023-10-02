Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 21:40

Московское «Динамо» обыграло «Куньлунь»

Руслан Минаев
Telegram Дзен

«Динамо» на выезде обыграло «Куньлунь» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ — 3:2.

У бело-голубых забивали Эрик О`Делл, Артем Ильенко и Дмитрий Рашевский. У «драконов» отметились Девин Броссо и Тернер Оттенбрайт.

«Динамо» с 20 очками занимает второе место в турнирной таблице «Запада». У «Куньлуня» — 13 очков и 7-е место.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Куньлунь РС» (Пекин) — «Динамо» (Москва) — 2:3 (1:1, 0:2, 1:0)

Голы: О`Делл — 7 (Гусев, Ожиганов), 3:59 — 0:1. Броссо — 7 (Спроул, Вонг), 17:54 — 1:1. Ильенко — 2 (мен., Петухов), 21:51 — 1:2. Рашевский — 5 (Ожиганов, Джиошвили), 35:46 — 1:3. Оттенбрайт — 1 (Локхарт, Меркли), 43:55 — 2:3.

Вратари: Джурасик — Коновалов.

Штраф: 6 — 2.

Броски: 20 (6+4+10) — 42 (20+14+8).

Судьи: Спирин, Степучев.

2 октября. Мытищи. Арена Мытищи. 873 зрителя

Источник: КХЛ
КХЛ
ХК Динамо (Москва)
ХК Куньлунь Ред Стар
1
Обсудить
Читайте также
«Аль-Иттихад» отказался играть матч азиатской Лиги чемпионов в Иране из-за бюста генерала Сулеймани
Одноразовые кроссовки для марафонцев привели в бешенство эко-активистов
Путин поручил главе Северной Осетии разобраться с переуплотненностью детсадов
Глава МИД ФРГ пообещала расширить Евросоюз «от Лиссабона до Луганска»
Двухлетний ребенок умер в торговом центре в Москве
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Алтыбармакян: сенсационный старт «Лады», переход из СКА
Бурмистров: мощный старт «Спартака» / Жамнов — топ-тренер? / НХЛ
Плохой старт СКА, Мичков в Сочи, мощное начало Разина
Проблемы СКА и ЦСКА, Ларионов разрывает КХЛ, Мичков в запасе
Толчинский: уход из «Авангарда», Крылов, кричалка про ЦСКА
Никитин, Лихачев: предсезонка, лакросс-гол
Кагарлицкий: слухи об обмене, Радулов и Шипачев
Никита Квартальнов: скандал в Минске, отношения с агентами
Скабелка: селекция «Барыса», уход Михайлиса, влияние болельщиков
Войнов: «Ак Барс» и Билялетдинов, Россия и США, НХЛ
Ковальчук: завершение карьеры, «Спартак», иностранцы с паспортом РФ
Разин: новички и молодежь «Магнитки», победа над «Авто»
Серебряков: почему не перешел в СКА, симуляции Шестеркина
Билялетдинов, Жафяров, Яшкин: интервью с тренировки «Ак Барса»
Разин: селекция «Магнитки», баллоны, разговор с Голдобиным
Михайлис: переход в «Магнитку», работа с Разиным, вариант из НХЛ
Баширов: трансферы «Салавата», сколько в Уфе потратят на зарплаты
Юров: кэмп «Миннесоты», знакомство с Капризовым, сезон в «Металлурге»
Крылов уходит, Грицюк в СКА, итоги ЧМ без России
Генменеджер «Ак Барса» Валиуллин: Радулов, Билл, Знарок, новая арена
Толчинский в СКА, Кравец остается в «Авангарде», а Яшкин — в «Ак Барсе»?
Якубов: какой будет «Лада» в КХЛ, отношения со СКА, трансферы
Шипачев: финал «Ак Барса», Радулов, Знарок, журналисты
«Амур» хочет Кубок Гагарина, обмены в КХЛ, итоги турне России-25
Оффершиты «Магнитки», белорусы на рынке, трансферные новости
Толчинский, Ткачев, Грицюк, Гусев и Яшкин. Открытие рынка КХЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Мичков забросил за «Сочи» в матче против СКА

9:1! ЦСКА разгромил «Витязь»