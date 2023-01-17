«Локомотив» на выезде обыграл «Куньлунь»

«Куньлунь» дома проиграл «Локомотиву» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 0:3.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Степан Никулин, Павел Красковский и Александр Полунин.

«Локомотив» занимает 3-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 69 очков. «Куньлунь» располагается на 10-й строчке с 41 очком.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Куньлунь» (Пекин) — «Локомотив» (Ярославль) — 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)

Голы: Никулин — 12 (Алексеев, Иванов), 4:47 — 0:1. Красковский — 5 (бол., Полунин, Рафиков), 35:29 — 0:2. Полунин — 13 (п.в.), 58:00 — 0:3.

Вратари: Джурасик (56:22 — 58:00) — Бочаров.

Штраф: 8 — 4.

Броски: 17 (3+5+9) — 34 (11+12+11).

Судьи: Акузовский, Соин.

17 января. Мытищи. Арена Мытищи. 643 зрителя.