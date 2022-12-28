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КХЛ

Сегодня, 21:12

«Локомотив» на выезде обыграл «Куньлунь»

Руслан Абушкин
Выпускающий редактор
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«Куньлунь» дома проиграл «Локомотиву» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 2:4. Команда из Ярославля одержала пятую победу подряд.

В составе китайской команды шайбы забросили Люк Локхарт и Винсент Ловерде. У ярославцев отличились Максим Шалунов (дубль), Александр Полунин и Денис Алексеев.

«Локомотив» занимает второе место в Западной конференции — 64 очка после 45 матчей. «Куньнуль» идет десятым — 36 очков после 46 игр.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Куньлунь» (Пекин) — «Локомотив» (Ярославль) — 2:4 (1:1, 1:1, 0:2)

Голы: Локхарт — 1 (Фу, Лесли), 1:19 — 1:0. Шалунов — 18 (бол., Чехович, Березкин), 9:10 — 1:1. Шалунов — 19 (бол., Березкин, Чехович), 20:41 — 1:2. Ловерде — 2 (Вонг), 35:12 — 2:2. Полунин — 11 (Березкин), 40:39 — 2:3. Алексеев — 5 (Никулин, Иванов), 53:36 — 2:4.

Вратари: Джурасик (57:17) — Бочаров.

Штраф: 10 — 8.

Броски: 26 (9+5+12) — 41 (17+16+8).

Судьи: Кочетов, Шувалов.

28 декабря. Мытищи. Арена Мытищи.

КХЛ
ФК Локомотив (Москва)
ХК Куньлунь Ред Стар
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