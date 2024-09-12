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Сегодня, 21:51

Дубль Радулова помог «Локомотиву» уверенно победить «Куньлунь» в КХЛ

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«Локомотив» одержал гостевую победу над «Куньлунем» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 6:2.

В составе железнодорожников отличились Александр Радулов (дубль), Мартин Гернат (дубль), Павел Красковский и Артур Каюмов. У пекинской команды голы забили Колин Кэмпбелл и Джейк Челиос.

«Локомотив» набрал восемь очков, расположившись на первом месте в таблице Западной конференции КХЛ. «Куньлунь» идет на седьмой строчке, имея в активе четыре балла.

В следующем матче «Ред Стар» сыграет в гостях с «Амуром» 15 сентября, а «Локомотив» днем ранее встретится на выезде с «Нефтехимиком».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Куньлунь РС» (Пекин) — «Локомотив» (Ярославль) — 2:6 (0:1, 0:3, 2:2)

Голы: Радулов — 1 (Симашев, Фрэз), 14:16 — 0:1. Гернат — 1 (бол., Радулов, Бут), 27:40 — 0:2. Радулов — 2 (бол., Гернат, Алексеев), 29:11 — 0:3. Гернат — 2 (бол., Сергеев, Шалунов), 30:20 — 0:4. Красковский — 2 (Полунин), 42:36 — 0:5. Кэмпбелл — 3 (С. Фу, Паутов), 44:04 — 1:5. Каюмов — 3 (Березкин, Ульев), 44:37 — 1:6. Челиос — 1 (Шартье), 49:29 — 2:6.

Вратари: Волков (Смит, 29:11) — Исаев.

Штраф: 20 — 8.

Броски: 26 (7+11+8) — 30 (10+12+8).

Судьи: Дударов, Раминг.
12 сентября. Мытищи. Арена Мытищи. 1302 зрителя

Хоккей
КХЛ
ХК Куньлунь Ред Стар
ХК Локомотив (Ярославль)

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