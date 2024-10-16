«Локомотив» на выезде разгромил «Куньлунь»

Сегодня, 21:40
«Локомотив» в матче FONBET Чемпионата КХЛ на выезде обыграл «Куньлунь» со счетом 5:1.
В составе ярославцев 3 (1+2) очка набрал Даниил Бут, дубль оформил Байрон Фрэз, еще по голу забили Максим Березкин и Денис Алексеев. У китайской команды отличился Джейден Хэлбгевакс.
«Локомотив» с 28 очками занимает первое место в Западной конференции, «Куньлунь» с 13 очками — на десятой строчке.
В следующем матче «Локомотив» 19 октября сыграет дома с «Барысом», «Куньлунь» днем ранее примет «Сочи».
FONBET КХЛ
Регулярный чемпионат
«Куньлунь РС» (Пекин) — «Локомотив» (Ярославль) — 1:5 (0:2, 1:2, 0:1)
Голы: Фрэз — 3 (Бут), 16:19 — 0:1. Березкин — 5 (Каюмов, Шалунов), 17:59 — 0:2. Бут — 3 (Кирьянов), 25:08 — 0:3. Фрэз — 4 (бол., Бут, Никулин), 29:48 — 0:4. Хальбгевакс — 2 (бол., Вуд, Шартье), 36:49 — 1:4. Алексеев — 1 (мен., Иванов), 53:42 — 1:5.
Вратари: Кейзер — Мельничук.
Штраф: 8 — 10.
Броски: 15 (8+4+3) — 34 (13+10+11).
Судьи: Лаврентьев, Мочалов.
16 октября. Мытищи. Арена Мытищи. 1897 зрителей
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|Трактор
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|Автомобилист
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|Сибирь
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|Ак Барс
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|Нефтехимик
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|18
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|Металлург Мг
|17
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|9
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|Сал. Юлаев
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|Адмирал
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|6
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|9
|Лада
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|14
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|Авангард
|16
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|Амур
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|Барыс
|16
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Пилипенко Кирилл
Северсталь
|16
|17
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Шабанов Максим
Трактор
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Мерфи Тревор
Сибирь
|15
|17
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Аймурзин Данил
Северсталь
|15
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Хмелевский Александр
Салават Юлаев
|13
|16
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Артамонов Никита
Торпедо НН
|15
|16
|И
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Мерфи Тревор
Сибирь
|15
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Шарипзянов Дамир
Авангард
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Деанджело Энтони
СКА
|8
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Петан Ник
Ак Барс
|14
|12
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Да Коста Стефан
Автомобилист
|16
|12
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Гутик Даниил
Адмирал
|14
|11