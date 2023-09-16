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Сегодня, 18:12

«Локомотив» в гостях обыграл «Куньлунь»

Виктория Кравченко
«Локомотив» в гостях обыграл «Куньлунь».
Фото ХК «Локомотив»
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«Локомотив» в гостях обыграл «Куньлунь» в ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 4:0.

За клуб из Ярославля забили Сергей Андронов, Ярослав Лихачев и Григорий Иванов, оформивший дубль.

«Локомотив» занимает 5-е место в турнирной таблице Западной конференции (8 очков). «Куньлунь» находится на шестой строчке с 8 очками.

В следующем матче КХЛ «Куньлунь» 19 сентября в Хабаровске сыграет с «Амуром». ЦСКА днем ранее примет «Локомотив».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Куньлунь РС» (Пекин) — «Локомотив» (Ярославль) — 0:4 (0:2, 0:1, 0:1)

Голы: Андронов — 1 (Березкин), 0:26 — 0:1. Лихачев — 2 (Гернат, Шалунов), 3:45 — 0:2. Иванов — 1 (Алексеев), 36:43 — 0:3. Иванов — 2 (Елесин, Алексеев), 44:39 — 0:4.

Вратари: Джурасик — Исаев.

Штраф: 14- 10.

Броски: 21 (6+7+8) — 35 (12+10+13).

Судьи: Бондарь, Лаврентьев.

16 сентября. Мытищи. Арена Мытищи.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2023-2024/
КХЛ
ХК Куньлунь Ред Стар
ХК Локомотив (Ярославль)
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Западная конференция И В П О
1 Торпедо 5 5 0 10
2 Динамо М 7 5 2 10
3 Спартак 6 4 2 8
4 Сочи 7 4 3 8
5 Локомотив 6 4 2 8
6 Куньлунь РС 8 4 4 8
7 Северсталь 5 3 2 7
8 ЦСКА 6 2 4 5
9 Динамо Мн 6 2 4 5
10 СКА 6 2 4 4
11 Витязь 7 1 6 2
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 7 5 2 11
2 Авангард 6 5 1 10
3 Трактор 7 4 3 9
4 Автомобилист 7 4 3 9
5 Ак Барс 6 4 2 8
6 Лада 7 3 4 7
7 Сал. Юлаев 5 3 2 6
8 Амур 6 3 3 6
9 Барыс 6 1 5 5
10 Сибирь 6 2 4 5
11 Адмирал 6 1 5 4
12 Нефтехимик 6 1 5 3
Результаты / календарь
6.09
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10.09
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13.09
14.09
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16.09
17.09
18.09
19.09
20.09
21.09
16.09 13:30
Барыс – Адмирал
 4 : 3
16.09 13:30
Авангард – Нефтехимик
 5 : 1
16.09 14:00
Витязь – Северсталь
 0 : 3
16.09 14:30
Трактор – Автомобилист
 2 : 1
16.09 15:00
Металлург Мг – Лада
 1 : 3
16.09 16:00
Куньлунь РС – Локомотив
 0 : 4
16.09 17:00
ЦСКА – Спартак
 - : -
16.09 17:00
Ак Барс – Торпедо
 - : -
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