«Куньлунь» проведет матч с «Локомотивом» в FONBET чемпионате КХЛ в среду, 16 октября. Игра, которая начнется в 19.30 по московскому времени, пройдет на «Арене Мытищи».

Транслировать встречу «Куньлунь» — «Локомотив» в прямом эфире будут каналы «КХЛ», «КХЛ Prime», официальный сайт лиги и онлайн-сервис «Кинопоиск» (при условии подписки).

Кроме того, жители Ярославля смогут посмотреть матч на телеканале «Первый ярославский» (начало эфире — в 19.20 по местному времени).

Ключевые события и результат игры «Куньлунь» — «Локомотив» доступны в матч-центре сайта «СЭ».

В этом регулярном чемпионате «Куньлунь» сыграл 15 матчей и набрал 13 очков, у «Локомотива» — 16 игр и 26 очков.