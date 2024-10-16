«Куньлунь» — «Локомотив»: видеообзор матча КХЛ

«Локомотив» в матче FONBET чемпионата КХЛ на выезде обыграл «Куньлунь» — 5:1.

Видео лучших моментов игры опубликовано на канале лиги.

В составе ярославцев 3 (1+2) очка набрал Даниил Бут, дубль оформил Байрон Фрэз, еще по голу забили Максим Березкин и Денис Алексеев. У китайской команды отличился Джейден Хэлбгевакс.