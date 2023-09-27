«Магнитка» упустила преимущество в две шайбы и проиграла «Куньлуню»

Сегодня, 21:55
Магнитогорский «Металлург» уступил «Куньлуню» (2:3 Б) в гостевом матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ. По ходу встречи «Магнитка» вела 2:0.
Победный буллит исполнил нападающий «Куньлуня» Лукас Локхарт.
«Металлург», лидер Восточной конференции, потерпел третье поражение подряд.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Куньлунь» (Пекин) — «Металлург» (Магнитогорск) — 3:2 Б (0:2, 0:0, 2:0, 0:0, 1:0)
Голы: Петунин — 1 (бол., Дронов, Канцеров), 1:35 — 0:1. Коробкин — 4 (Акользин, Яковлев), 9:59 — 0:2. Йип — 4 (Родуолд), 49:33 — 1:2. Лесли — 2 (бол., Родуолд, Меркли), 57:20 — 2:2.
Победный буллит: Локхарт.
Вратари: Джурасик — Набоков.
Штраф: 8 — 14.
Броски: 21 (3+3+14+1) — 33 (7+12+9+5).
Судьи: Дударов, Наумов.
27 сентября. Мытищи. Арена Мытищи. 805 зрителей.