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Сегодня, 21:55

«Магнитка» упустила преимущество в две шайбы и проиграла «Куньлуню»

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Магнитогорский «Металлург» уступил «Куньлуню» (2:3 Б) в гостевом матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ. По ходу встречи «Магнитка» вела 2:0.

Победный буллит исполнил нападающий «Куньлуня» Лукас Локхарт.

«Металлург», лидер Восточной конференции, потерпел третье поражение подряд.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Куньлунь» (Пекин) — «Металлург» (Магнитогорск) — 3:2 Б (0:2, 0:0, 2:0, 0:0, 1:0)

Голы: Петунин — 1 (бол., Дронов, Канцеров), 1:35 — 0:1. Коробкин — 4 (Акользин, Яковлев), 9:59 — 0:2. Йип — 4 (Родуолд), 49:33 — 1:2. Лесли — 2 (бол., Родуолд, Меркли), 57:20 — 2:2.

Победный буллит: Локхарт.

Вратари: Джурасик — Набоков.

Штраф: 8 — 14.

Броски: 21 (3+3+14+1) — 33 (7+12+9+5).

Судьи: Дударов, Наумов.

27 сентября. Мытищи. Арена Мытищи. 805 зрителей.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2023-2024/
КХЛ
ХК Куньлунь Ред Стар
ХК Металлург (Магнитогорск)
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