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Сегодня, 18:15

«Куньлунь» — «Металлург»: прямая трансляция матча чемпионата КХЛ

«Куньлунь» и «Металлург» сыграют в матче регулярного чемпионата КХЛ
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«Куньлунь» и «Металлург» в среду, 27 сентября, проведут матч в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ 2023 / 2024. Игра пройдет в Мытищах на «Арене Мытищи», начало — в 19.30 по московскому времени.

Матч «Куньлунь» — «Металлург» в прямом эфире покажет телеканал КХЛ ТВ, а также сайт КХЛ. Трансляция начнется в 19.20 по московскому времени. Также видео трансляция будет доступна на онлайн-платформе «Кинопоиск».

За ключевыми событиями игры «Куньлунь» — «Металлург» вы можете следить в матч-центре на сайте «СЭ».

«Куньлунь» в последних шести матчах одержал всего одну победу: китайская команда 19 сентября обыграла «Амур» в Хабаровске (2:1 Б).

«Металлург» в последних двух матчах набрал одно очко: магнитогорцы проиграли «Северстали» в Череповце (4:5 ОТ) и уступили «Локомотиву» в Ярославле (1:4).

ХК Куньлунь Ред Стар
ХК Металлург (Магнитогорск)
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