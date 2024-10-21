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Сегодня, 18:15

«Куньлунь» — «Металлург»: смотреть трансляцию матча КХЛ онлайн

«Куньлунь» и «Металлург» сыграют в КХЛ 20 октября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Вратарь «Магнитки» Илья Набоков.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Матч FONBET чемпионата КХЛ «Куньлунь» — «Металлург» пройдет в понедельник, 21 октября, на «Арене Мытищи». Стартовое вбрасывание — в 19.30 по московскому времени.

Игру в Подмосковье покажут на онлайн-платформе «Кинопоиск», а также на официальном сайте КХЛ.

Основные события игры «Куньлунь» — «Металлург» изучайте в матч-центре на сайте «СЭ».

В регулярном чемпионате КХЛ-2024/25 «Куньлунь» набрал 13 очков в 17 матчах, а обладатель Кубка Гагарина-2024 «Металлург» — 18 очков в 19 играх.

Магнитогорцы в предыдущем матче регулярки позавчера уступили «Витязю» в Балашихе (0:2), а «Куньлунь» за день до этого проиграл на своем льду «Сочи» (0:4).

Матч «Куньлунь» — «Металлург» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс

ХК Куньлунь Ред Стар
ХК Металлург (Магнитогорск)

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