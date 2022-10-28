«Куньлунь» прервал серию из четырех поражений подряд, обыграв «Нефтехимик»

«Куньлунь» одолел на выезде «Нефтехимик» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Противостояние завершилось со счетом 4:3.

В составе команды из Пекина шайбы забросили Джек Родевальд, Брэндон Ип, Зак Лесли и Девин Броссо.

У клуба из Нижнекамска отличились Данила Попов, Хантер Шинкарук и Павел Порядин.

«Куньлунь» занимает 10-е место в турнирной таблице Западной конференции (21 очко), а «Нефтехимик» идет 10-м на Западе (19 очков).

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«Куньлунь» (Пекин) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 4:3 (1:1, 2:1, 1:1)

Голы: Д. Попов — 1 (Бикмуллин), 5:37 — 0:1. Родуолд — 6 (Поллок), 12:09 — 1:1. Йип — 9 (бол., Лесли, Фу), 20:29 — 2:1. Шинкарук — 1 (бол., Гончаров), 30:58 — 2:2. Лесли — 4 (Броссо, Кейн), 33:02 — 3:2. Броссо — 7 (Костенко, Вонг), 44:48 — 4:2. Порядин — 9 (Камара, Митякин), 56:04 — 4:3.

Вратари: Мурыгин — Тихомиров (55:46 — 55:50, 56:01 — 56:04, 58:49 — 59:06, 59:15).

Штраф: 10 — 8.

Броски: 21 (7+8+6) — 34 (9+19+6).

Судьи: Прокуратов, Соин.

28 октября. Мытищи. Арена Мытищи.