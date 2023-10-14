«Куньлунь Ред Стар» на своем льду сыграет с «Нефтехимиком» в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ в субботу, 14 октября. Игра пройдет в спортивном комплексе «Арена Мытищи» в Мытищи и начнется в 16.00 по московскому времени.

Ключевые события противостояния «Куньлунь Ред Стар» — «Нефтехимик» будут доступны на сайте «СЭ». Игру в прямом эфире можно посмотреть на официальном сайте КХЛ. Также встречи регулярного чемпионата КХЛ сезона 2023 / 2024 транслирует онлайн-сервис «Кинопоиск» (необходимо подключить платную подписку). Эфир начнется — в 15.50 мск.

«Куньлунь» набрал 13 очков, китайская команда занимает 10 место в конференции «Запад» и шестую строчку в дивизионе Тарасова. Клуб из Нижнекамска с 12 очками находится на последнем месте в конференции «Восток» и дивизионе Харламова.

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