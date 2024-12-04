Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
FONBET Чемпионат КХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 18:15

«Куньлунь» — «Нефтехимик»: смотреть онлайн-трансляцию матча КХЛ

«Куньлунь» и «Нефтехимик» сойдутся в чемпионате КХЛ 4 декабря
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото ХК «Нефтехимик», Telegram
Telegram Дзен

«Куньлунь» и «Нефтехимик» встретятся в FONBET чемпионате КХЛ в среду, 4 декабря. Матч, который начнется на «Арене Мытищи», начнется в 19.30 по московскому времени.

Прямая трансляция игры в Мытищах пройдет на онлайн-платформе «Кинопоиск». Также встречу покажут канал «КХЛ» и официальный сайт лиги.

Изучайте ключевые события и результат игры «Куньлунь» — «Нефтехимик» в матч-центре сайта «СЭ».

В регулярном чемпионате КХЛ-2024/25 «Куньлунь» провел 33 матча и набрал 28 очков, в воскресенье базирующийся в Подмосковье китайский клуб уступил «Динамо» (4:5 ОТ). «Нефтехимик» в 34 матчах набрал 33 очка, в понедельник нижнекамцы проиграли «Витязю» (3:4 Б).

КХЛ
ХК Куньлунь Ред Стар
ХК Нефтехимик
Читайте также
Илон Маск счел шокирующей ситуацию в Южной Корее
Чемпионат России по фигурному катанию пройдет в Омске с 19 по 22 декабря
Спецпосланник Трампа по Украине подготовил свой мирный план. Разбор
«Спартаку» нужно сбросить балласт, «Краснодару» необходим дублер Кордобе, «Зениту» – новые Вендел и Клаудиньо. Кого надо купить этой зимой топ-клубам РПЛ
Турнир UFC 310 пройдет в Лас-Вегасе в ночь на 8 декабря
В летевшем из Иркутска в Пекин самолете произошла разгерметизация
Сегодня
Вчера
Неделя