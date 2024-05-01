«Куньлунь» объявил о назначении Кравца новым главным тренером команды

Как сообщал «СЭ», Михаил Кравец стал новым главным тренером «Куньлуня».

Об этом объявила пресс-служба клуба.

Со специалистом подписан контракт по схеме 1+1. В минувшем сезоне пекинский клуб тренировал Виктор Игнатьев. Команда не сумела выйти в плей-офф КХЛ, заняв девятое место в Западной конференции.

Последним местом работы Кравца был «Авангард», который он покинул 19 марта 2024 года. Омский клуб он возглавлял с ноября 2022 года. Ранее 60-летний россиянин работал в системе СКА, возглавлял «Витязь» и «Амур».