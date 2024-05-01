Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 18:18

«Куньлунь» объявил о назначении Кравца новым главным тренером команды

Игнат Заздравин
Корреспондент
Михаил Кравец.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Telegram Дзен

Как сообщал «СЭ», Михаил Кравец стал новым главным тренером «Куньлуня».

Об этом объявила пресс-служба клуба.

Со специалистом подписан контракт по схеме 1+1. В минувшем сезоне пекинский клуб тренировал Виктор Игнатьев. Команда не сумела выйти в плей-офф КХЛ, заняв девятое место в Западной конференции.

Последним местом работы Кравца был «Авангард», который он покинул 19 марта 2024 года. Омский клуб он возглавлял с ноября 2022 года. Ранее 60-летний россиянин работал в системе СКА, возглавлял «Витязь» и «Амур».

Источник: https://t.me/krschina/11224
Хоккей
КХЛ
ХК Куньлунь Ред Стар
Михаил Кравец
0
Читайте также
Биография Ирины Родниной: жизнь и спортивная карьера трехкратной олимпийской чемпионки и депутата
Лыжники Большунов и Жеребятьева воспитывают дочь
Небензя раскритиковал проект резолюции ГА ООН по Сребренице
«Мерзкий» Кузя реализовал буллит и попал на «Рейнджерс», а Ничушкин – лучший снайпер плей-офф. Что произошло в Кубке Стэнли 1 мая
Доктор назвала картофель наиболее вредным овощем
Минюст США объявил о признании жителем Нью-Йорка вины в передаче технологий для БПЛА
Популярное видео
«Виннипег» — «Колорадо»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Айлендерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Колорадо» — «Виннипег»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Колорадо» — «Виннипег»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Я в раздевалке — Леха Светомузыка». Что слушают чемпионы КХЛ
Гребенкин: «Отъезд в «Торонто»? Скоро все узнаете, принял решение»
Гомоляко: «Набокову помог секретный ингредиент»
Разин: чемпионство «Магнитки», Набоков, Саратов, «Автомобилист»
«Мы чемпионы!» Триумф «Магнитки», речь Разина, раздевалка «Металлурга»
«Даллас» — «Вегас»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Торонто» — «Бостон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Вашингтон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Айлендерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Бостон» — «Торонто»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Вашингтон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Локомотив» был другим: итоги второго матча финала Кубка Гагарина
«Каролина» — «Айлендерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

«Металлург» сделал оффершит нападающему «Салавата Юлаева» Башкирову