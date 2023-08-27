«Куньлунь» обыграл «Амур» в серии буллитов в Кубке мэра Москвы

Сегодня, 13:44
«Куньлунь» победил «Амур» в матче Кубка мэра Москвы. В основное время команды сыграли вничью — 4:4.
В серии буллитов точнее оказалась команда из Пекина. Победную шайбу забросил Лукас Локхарт.
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Кубок мэра Москвы
«Амур» (Хабаровск) — «Куньлунь» (Пекин) — 3:4 Б (3:1, 0:0, 0:2, 0:0, 0:1)
Голы: П. Фу — 1 (Челиос, Спроул), 0:27 — 0:1. Бродхерст — 4 (Коршков, Щемеров), 2:17 — 1:1. Лапин — 1 (Гиздатуллин), 15:03 — 2:1. Бродхерст — 5 (Спиценко, Слепец), 15:40 — 3:1. Вуд — 1 (бол., Челиос, Броссо), 45:09 — 3:2. Локхарт — 1 (бол., Броссо, П. Фу), 47:20 — 3:3.
Победный буллит: Локхарт.
Вратари: Калниньш — Лазушин (Смит, 36:29).
Штраф: 10 — 37.
Судьи: Беляев, Юдаков.
27 августа. Москва. Мегаспорт.
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