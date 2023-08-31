«Куньлунь» подписал контракт с Лисиным на один сезон

«Куньлунь» подписал полноценный контракт с нападающим Иваном Лисиным, сообщает пресс-служба клуба.

Срок соглашения с 24-летним хоккеистом рассчитан на один сезон.

Лисин является воспитанником ярославского хоккея. В КХЛ он дебютировал в сезоне-2019/20 за «Адмирал». В прошлом сезоне нападающий перешел в «Куньлунь» на пробный контракт. За команду из Пекина Лисин провел 14 игр, в которых отметился 1 заброшенной шайбой.

По итогам прошлого сезона регулярного чемпионата КХЛ «Куньлунь» занял 10-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 49 очков в 68 встречах.