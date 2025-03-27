«Куньлунь» проведет следующий сезон в Мытищах

«Куньлунь Ред Стар» в следующем сезоне не будет базироваться в Китае, сообщает «ВсеПроСпорт».

Клуб располагается в Мытищах с 2020 года и проводит домашние матчи на «Арене Мытищи». Портал Metaratings сообщал, что в сезоне-2025/26 «Куньлунь» планирует проводить тренировки и игры в Пекине, Шанхае или Харбине.

По итогам сезона-2024/24 «Куньлунь» занял девятое место в Западной конференции КХЛ и не попал в плей-офф КХЛ.

За время своего существования начиная с 2016 года «Ред Стар» только один раз участвовал в плей-офф — в сезоне-2016/17, где уступил «Металлургу» в 1/4 финала конференций (1-4 в серии).