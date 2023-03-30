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КХЛ

Сегодня, 19:05

«Куньлунь» продолжит выступать в России

Виктория Кравченко
Игроки ХК «Куньлунь».
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Китайский клуб КХЛ «Куньлунь Ред Стар» проведет домашние матчи следующего сезона в России, сообщает пресс-служба команды.

«Возвращение в Китай по-прежнему является для ХК «Куньлунь Ред Стар» приоритетной задачей, однако после всестороннего изучения ситуации и продолжительных консультаций и переговоров со всеми участниками процесса клуб пришел к выводу, что в настоящий момент такое решение было бы преждевременным.

В Китае еще сохраняются ограничения в отношении авиаперевозок — в частности, запрет на полеты бортов с двойной регистрацией, а также введены квоты на выдачу виз гражданам РФ. Есть все основания полагать, что ситуация изменится к лучшему, но, скорее всего, это произойдет уже по ходу хоккейного сезона. В нынешних же условиях переезд в Китай привел бы к многочисленным сложностям логистического характера и дополнительным финансовым затратам для всех участников чемпионата КХЛ. В связи с этим руководством клуба было принято решение остаться в России еще на один сезон.

Клуб сохраняет надежду на возвращение в Китай в сезоне-2024/25. В то же время мы планируем обсудить с КХЛ возможность проведения в Китае некоторых матчей сезона-2023/24 — предположительно с дальневосточными командами», — написано в заявлении команды.

«Куньлунь» с 2020 года проводит домашние матчи в подмосковных Мытищах. В нынешнем сезоне команда заняла 10-е место в таблице Западной конференции и не попала в плей-офф.

КХЛ
ХК Куньлунь Ред Стар
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