Шайба Якупова не помогла «Куньлуню» обыграть минское «Динамо»

Минское «Динамо» одержало выездную победу над «Куньлунем» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 3:1.

В составе пекинской команды отличился Наиль Якупов. У минчан шайбы забросили Виталий Пинчук, Вадим Мороз и Роман Горбунов.

«Динамо» набрало десять очков и переместилось на пятое место в таблице Западной конференции. «Куньлунь» идет на десятой строчке, имея в активе шесть баллов.

В следующем матче «Ред Стар» встретится в гостях со СКА, а «Динамо» примет «Северсталь». Оба противостояния пройдут 29 сентября.

FONBET КХЛ

«Куньлунь РС» (Пекин) — «Динамо» (Минск) — 1:3 (0:1, 1:2, 0:0)

Голы: Пинчук — 4 (бол., Волков, Уэлле), 18:52 — 0:1. Якупов — 4 (Маккошен, Юрчо), 20:23 — 1:1. Мороз — 5 (Хэмилтон, Шипачев), 26:11 — 1:2. Горбунов — 4 (Мороз, Дюбе), 29:46 — 1:3.

Вратари: Смит — Тихомиров.

Штраф: 8 — 12.

Броски: 28 (9+11+8) — 37 (12+14+11).

Судьи: Беляев, Раводин.

26 сентября. Мытищи. Арена Мытищи. 935 зрителей