«Спартак» обыграл «Куньлунь» в КХЛ

«Спартак» в гостях обыграл «Куньлунь» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 4:3.

По одной шайбе за красно-белых забросили Павел Порядин, Дмитрий Вишневский, Егор Зайцев и Максим Цыплаков.

За «Куньлунь» отличились Брэндон Ип, Джейсон Фрэм и Кайл Вуд.

«Спартак» с 20 очками идет на пятом месте в Западной конференции. «Куньлунь» (13) очков занимает 10-ю строчку на «Западе».

В следующем матче «Спартак» сыграет с «Витязем», а «Куньлунь» встретится со СКА. Обе игры пройдут 9 октября.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Куньлунь Ред Стар» (Пекин) — «Спартак» (Москва) — 3:4 (1:1, 2:2, 0:1)

Голы: Порядин — 6 (бол., Локтионов, Морозов), 13:41 — 0:1. Йип — 5 (бол., Пу, Меркли), 19:14 — 1:1. Фрэм — 2 (Родуолд), 22:10 — 2:1. Вишневский — 3 (бол., Принс), 28:21 — 2:2. Зайцев — 2 (Порядин, Голдобин), 34:20 — 2:3. Вуд — 2 (бол., Спроул, Локхарт), 36:32 — 3:3. Цыплаков — 6 (Савиков, Вишневский), 48:46 — 3:4.

Вратари: Смит (59:05) — Кареев.

Штраф: 14 — 8.

Броски: 30 (6+18+6) — 42 (14+16+12).

Судьи: Овчинников, Юдаков.

7 октября. Мытищи. Арена Мытищи.