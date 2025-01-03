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Сегодня, 19:20

«Куньлунь» победил «Витязь» в овертайме

Владислав Маслов
Корреспондент
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«Витязь» уступил «Куньлуню» в выездном матче FONBET чемпионата КХЛ — 2:3 ОТ.

За подмосковную команду шайбы забросили Иван Воробьев и Дмитрий Бучельников. У хозяев голы на счету Джозефа Душака, Дэниэла О'Рейгана и Фу Сюая.

Серия побед китайского клуба продлилась до 4 матчей.

После 40 игр «Витязь» занимает 10-е место в Западной конференции, набрав 37 очков. «Куньлунь» — на 9-й строчке с 38 баллами в 41 матче.

FONBET КХЛ

Регулярный чемпионат

«Куньлунь РС» (Пекин) — «Витязь» (Московская область) — 3:2 ОТ (0:1, 1:0, 1:1, 1:0)

Голы: Воробьев — 9 (Савчик), 10:07 — 0:1. Душак — 3 (Кэмпбелл), 29:50 — 1:1. Бучельников — 12 (Чехович, Стюарт), 51:03 — 1:2. О`Риган — 7 (Лихачев), 56:13 — 2:2. С. Фу — 11 (Душак), 63:21 — 3:2.

Вратари: Смит — Дорожко.

Штраф: 4 — 2.

Броски: 35 (11+14+6+4) — 25 (5+9+9+2).

Судьи: Мочалов, Фатеев.

3 января. Мытищи. Арена Мытищи.

КХЛ
ХК Витязь
ХК Куньлунь Ред Стар
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