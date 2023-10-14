«Нефтехимик» в овертайме обыграл «Куньлунь» в КХЛ

«Нефтехимик» на выезде одержал победу над «Куньлунем» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 4:3 ОТ.

Победную шайбу в овертайме забросил Булат Шафигуллин. В основное время дублем за гостей отметился Владимир Брюквин. Еще одна шайба в активе Александра Дергачева.

За «Куньлунь» отличились Брэндон Ип, Колин Кэмпбелл и Паркер Фу.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Куньлунь РС» (Пекин) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 3:4 ОТ (1:2, 2:0, 0:1, 0:1)

Голы: Брюквин — 2 (Сидоров, Жукенов), 8:56 — 0:1. Дергачев — 4 (бол., Белозеров), 9:36 — 0:2. Йип — 6 (П. Фу, Лесли), 14:48 — 1:2. Кэмпбелл — 2 (мен., Рич), 21:11 — 2:2. П. Фу — 2 (Фрэм, Оттенбрайт), 33:32 — 3:2. Брюквин — 3 (мен., Клок), 41:19 — 3:3. Шафигуллин — 4 (Клок, Дергачев), 63:18 — 3:4.

Вратари: Смит — Долганов.

Штраф: 10 — 8.

Броски: 29 (9+10+10+0) — 36 (6+19+8+3).

Судьи: Бирин, Кулаков.

14 октября. Мытищи. Арена Мытищи. 546 зрителей.