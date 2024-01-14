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Сегодня, 16:14

«Куньлунь» проиграл «Салавату Юлаеву», потерпев 10-е поражение в 11 последних матчах

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Салават Юлаев» на выезде обыграл «Куньлунь» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 4:3.

Победу уфимцам принесли голы Никиты Зоркина, Сергея Шмелева, Николая Кулемина, Павла Коледова и Владислава Ефремова.

За «Куньлунь» отличились Джемед Смит, Тайлер Граовац и Брэндон Макмиллан.

«Салават Юлаев» (65 очков) после 50 матчей занимает третье место в Восточной конференции КХЛ. «Куньлунь» (38) идет девятым на «Западе» после 52 игр. Пекинский клуб потерпел десятое поражение в 11 последних матчах.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Куньлунь РС» (Пекин) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 3:5 (2:3, 0:1, 1:1)

Голы: Зоркин — 4 (мен., Башкиров), 5:25 — 0:1. Шмелев — 5 (бол., Хафизуллин, Дроздов), 10:04 — 0:2. Кулемин — 8 (Зоркин), 11:25 — 0:3. Дж. Смит — 7 (бол., Йип, Граовац), 15:34 — 1:3. Граовац — 5 (бол., Меркли, Дж. Смит), 18:55 — 2:3. Коледов — 6 (Дроздов, Кулемин), 20:41 — 2:4. Макмиллан — 7 (Пулккинен, С. Фу), 54:17 — 3:4. Ефремов — 7 (Пустозеров, Василевский), 59:32 — 3:5.

Вратари: Дж. Смит (Джурасик, 11:25) — Ежов.

Штраф: 10 — 14.

Броски: 26 (12+7+7) — 40 (11+14+15).

Судьи: Бондарь, Букин.

14 января. Мытищи. Арена Мытищи. 1392 зрителя

Хоккей
КХЛ
ХК Куньлунь Ред Стар
ХК Салават Юлаев
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