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Сегодня, 19:16

«Куньлунь» — «Северсталь»: видеообзор матча КХЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Куньлунь» и «Северсталь» встретились в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

Игра проходила в Мытищах и завершилась победой череповчан — 2:1.

Видео лучших моментов матча «Куньлунь» — «Северсталь» опубликовано на YouTube-канале КХЛ.

«Северсталь» (28 очков) после 25 игр занимает шестое место в Западной конференции КХЛ. «Куньлунь» (20) идет десятым на «Западе» после 30 матчей.

КХЛ: расписание и результаты матчей регулярного чемпионата, турнирные таблицы лиги и конференций в актуальном виде доступны в разделе сайта «СЭ».

КХЛ
ХК Куньлунь Ред Стар
ХК Северсталь
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