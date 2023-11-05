Сегодня, 19:16
«Куньлунь» и «Северсталь» встретились в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.
Игра проходила в Мытищах и завершилась победой череповчан — 2:1.
Видео лучших моментов матча «Куньлунь» — «Северсталь» опубликовано на YouTube-канале КХЛ.
«Северсталь» (28 очков) после 25 игр занимает шестое место в Западной конференции КХЛ. «Куньлунь» (20) идет десятым на «Западе» после 30 матчей.
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