«Северсталь» обыграла «Куньлунь» в КХЛ

«Северсталь» на выезде обыграла «Куньлунь» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 2:1.

Победу гостям принесли точные броски Руслана Абросимова, Никиты Седова и Кирилла Пилипенко. За «Куньлунь» отличился Брэндон Макмиллан.

«Северсталь» (28 очков) после 25 игр занимает шестое место в Западной конференции КХЛ. «Куньлунь» (20) идет десятым на «Западе» после 30 матчей.

В следующем матче команды снова встретятся друг с другом. Игра пройдет 6 ноября.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Куньлунь» РС (Пекин) — «Северсталь» (Череповец) — 1:3 (0:2, 1:0, 0:1)

Голы: Абросимов — 5 (Ярош, Лишка), 3:23 — 0:1. Седов — 2 (Пилипенко, Аймурзин), 15:07 — 0:2. Макмиллан — 2 (Пулккинен, Спроул), 34:19 — 1:2. Скоренов — 12 (п.в., Лишка), 59:48 — 1:3.

Вратари: Джурасик (58:16 — 59:48) — Шостак.

Штраф: 11 — 11.

Броски: 29 (5+9+15) — 25 (12+10+3).

Судьи: Наумов, Ромасько.

5 ноября. Мытищи. Арена Мытищи.