«Северсталь» второй раз за два дня обыграла «Куньлунь»

«Северсталь» на выезде обыграла «Куньлунь» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ – 4:3 Б.

Победный буллит забросил Никита Коростелев.

В основное время дублем за «Куньлунь» отметился Тему Пуллкинен. Еще одну шайбру забросил Спенсер Фу. За гостей отличились Михаил Ильин, Егор Степанов и Кирилл Пилипенко.

«Северсталь» обыграла «Куньлунь» во второй раз за два дня – 5 ноября череповчане выиграли в основное время (2:1).

После 26 матчей «Северсталь» (30 очков) занимает шестое место в Западной конференции. «Куньлунь» (21) идет предпоследним на «Западе» после 30 игр.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Куньлунь РС» (Пекин) – «Северсталь» (Череповец) – 3:4 Б (1:1, 2:1, 0:1, 0:0, 0:1)

Голы: Пулккинен – 2 (Макмиллан, Родуолд), 2:00 – 1:0. Ильин – 6 (Барберио, Пилипенко), 17:02 – 1:1. Пулккинен – 3 (бол., Йип, Макмиллан), 26:42 – 2:1. С. Фу – 3 (Меркли, П. Фу), 28:03 – 3:1. Степанов – 5 (бол., Ярош, Пилипенко), 39:59 – 3:2. Пилипенко – 10 (Аймурзин), 57:06 – 3:3.

Победный буллит: Коростелев.

Вратари: Смит – Шостак.

Штраф: 10 – 18.

Броски: 32 (12+14+6+0) – 45 (13+13+18+1).

Судьи: Беляев, Раминг.

6 ноября. Мытищи. Арена Мытищи.