Дубль Дубакина не спас «Сибирь» от поражения в матче с «Куньлунем»

«Сибирь» на выезде проиграла «Куньлуню» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 2:3 ОТ.

Решающую шайбу в овертайме забросил Брэндон Ип. В основное время за хозяев отличились Тайлер Вон и Кайл Вуд.

Дублем за «Сибирь» отметился Сергей Дубакин.

«Сибирь» (33 очка) после 32 матчей занимает восьмое место в Восточной конференции КХЛ. «Куньлунь» (27) вышел на предпоследнее место на «Западе» после 36 игр.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Куньлунь РС» (Пекин) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 3:2 ОТ (1:0, 0:2, 1:0, 1:0)

Голы: Вуд — 5 (С. Фу, Сомерби), 19:19 — 1:0. Дубакин — 3 (Ефремов, Назаров), 25:47 — 1:1. Дубакин — 4 (Гордеев), 29:27 — 1:2. Вонг — 4 (Челиос, Броссо), 41:43 — 2:2. Йип — 7 (Спроул), 61:02 — 3:2.

Вратари: Джурасик — Красоткин.

Штраф: 4 — 10.

Броски: 38 (11+15+9+3) — 30 (7+13+9+1).

Судьи: Морозов, Светилов.

18 ноября. Мытищи. Арена Мытищи. 1317 зрителей.