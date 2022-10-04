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КХЛ

Сегодня, 21:55

«Северсталь» в серии буллитов победила «Куньлунь»

Иван Шитик
Корреспондент

«Куньлунь» принимала «Северсталь» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Основное время матча закончилось со счетом 2:2.

Китайская команда повела со счетом 2:0 после точных бросков нападающего Брэндона Йипа, который забил в меньшинстве, и защитника Зака Лесли.

Но «Северсталь» усилиями нападающих Игоря Гераськина и Дмитрия Моисеева сравняла счет.

Победитель матча определялся в серии буллитов, где точнее были игроки череповецкой команды.

Хоккей

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Куньлунь» (Пекин) — «Северсталь» (Череповец) — 2:3 Б (2:0, 0:2, 0:0, 0:0, 0:1)

Голы: Йип — 3 (мен., Кейн), 18:47 — 1:0. Лесли — 2 (бол., Фу), 19:47 — 2:0. Гераськин — 2 (Денисов, Пресс), 32:28 — 2:1. Моисеев — 3 (Пилипенко), 36:45 — 2:2.

Победный буллит: Иванцов.

Вратари: Смит — Подъяпольский (Шугаев, 20:00).

Штраф: 6 — 2.

Броски: 16 (5+3+7+1) — 49 (13+20+12+4).

Судьи: Лаврентьев, Оленин.

4 октября. Мытищи. Арена Мытищи.

ХК Куньлунь Ред Стар
ХК Северсталь
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